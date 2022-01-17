Европейцы выступают против санитарной диктатуры

Старый Свет лихорадит от протестов. Затягивание карантинной удавки на шее общественности не остается без соответствующей реакции. Накануне во Франции паспорт вакцинации стал обязательным. Без него запрещено посещение практически любых предприятий сферы сервиса, публичных мероприятий, невозможны путешествия в поездах дальнего следования. Решение встретило волну негодования. На улицы вышли тысячи демонстрантов. Не обошлось без стычек.

Против санитарной диктатуры выходили жители Германии и Австрии. Отличились Нидерланды. В Амстердаме на акцию протеста накануне вышли десятки тысяч граждан. Они выступали против локдауна и иных ограничительных мер. Впрочем, на то, что демократические власти их услышат, надежды не было. Правоохранители оцепили место проведения демонстрации и не пускали всех, кто хотел присоединиться к сформированной протестной толпе.