Европол ликвидировал подпольный канал миграции

Гражданская гвардия Испании и Европол ликвидировали одну из крупнейших подпольных сетей, нелегально перевозивших мигрантов из Африки в Евросоюз. Силовики задержали 78 человек, включая четверых главарей мафии.

С 2023 года преступники совершили более 60 рейсов, доставив из Алжира свыше 2 тыс. нелегалов. Лодки использовались в обоих направлениях: в Африку везли наркотики, обратно перегружали людьми. Стоимость билета в один конец доходила до 12 тыс. евро. Доход ОПГ превысил 24 млн евро.

При обысках изъяты катера, оружие, спутниковые телефоны и крупные суммы денег. Следствие продолжается.