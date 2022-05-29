3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Европол опасается утечки оружия из Украины
Глава Европола заявила, что ее организация крайне опасается расползания по странам Старого Света оружия, поставляемого Украине. Катрин де Болль отметила, что, например, балканский конфликт завершился 30 лет тому назад, но преступления с использованием винтовок, пистолетов, гранат, попавших тогда на черный рынок, совершаются до сих пор. Европол отмечает активность известных ему экстремистов, которые пытаются использовать конфликт в Украине для своих целей. Для работы на данном направлении создается специальная группа экспертов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Когда условия использования тарифов и интернета в роуминге в Союзном государстве станут комфортнее
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов