Европол опасается утечки оружия из Украины

Глава Европола заявила, что ее организация крайне опасается расползания по странам Старого Света оружия, поставляемого Украине. Катрин де Болль отметила, что, например, балканский конфликт завершился 30 лет тому назад, но преступления с использованием винтовок, пистолетов, гранат, попавших тогда на черный рынок, совершаются до сих пор. Европол отмечает активность известных ему экстремистов, которые пытаются использовать конфликт в Украине для своих целей. Для работы на данном направлении создается специальная группа экспертов.