Европу накроет 40-градусная жара

Режим повышенной пожарной опасности вводят власти Польши, Венгрии и Чехии. Сюда к концу недели придет 40-градусная жара. В зоне риска также весь юг Европы - от Португалии до Греции.



В Испании же пока не удается полностью остановить наступление огненного фронта

Из Франции сообщают, что распространение огня удалось взять под контроль. При этом выяснилось, что пожарная служба страны страдает от недофинансирования. В дефиците оказались даже респираторы высокой степени защиты.

В Испании же пока не удается полностью остановить наступление огненного фронта. Пламя все ближе подступает к столице, с пожарами борются в 50 км от Мадрида.

У испанцев проблема с авиацией. А российские вертолеты поднять в воздух невозможно из-за отсутствия ремкомплектов - их поставки запрещены санкциями.