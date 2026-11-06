Европу накрыла волна сообщений о минировании самолетов. 6 ноября пришлось экстренно посадить полтора десятка рейсов. К счастью, все сообщения об угрозе оказались ложными.

За прошлую неделю в полицию ряда европейских стран поступили десятки звонков и электронных писем с предупреждениями о подготовке терактов на борту самолетов. В соответствии с протоколом лайнеры должны приземлиться в ближайшем аэропорту для осмотра.

Ни одна угроза не подтвердилась, но перевозчикам нанесены колоссальные убытки. Кроме того, нарушена работа ряда крупных аэропортов.