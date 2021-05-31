Впрочем, язык санкционной риторики удивительным образом объединил континенты. И неспроста. Европу накрыл очередной шпионский скандал. Как сообщает ВВС со ссылкой на датские СМИ, секретная служба Дании помогала США шпионить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, с 2012 по 2014 годы. Согласно отчету, разведданные были собраны и о других официальных лицах из Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Похожие обвинения, напомним, были озвучены и в 2013 году, когда Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ США, обнародовал информацию о прослушке агентством национальной безопасности телефона канцлера Германии.



Может, и этим объясняется такое единодушие - мало ли что там могли услышать и увидеть в текстовых сообщениях. Чтобы добиться лояльности и послушания, все средства хороши.





