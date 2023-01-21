Европу захлестнули протесты - жители ЕС не верят в западную пропаганду

Протестной выдалась неделя в Европе. Почему санкции - пора потерянных возможностей Евросоюза - в авторском комментарии Марии Петрашко.

Находясь в самом центре Европы, просто невозможно не замечать происходящее вокруг. Смотришь на кадры зимних протестов в ЕС, а в голову приходит: не рой яму ближнему, сам в нее попадешь. Раскачивали Беларусь и санкциями душили, а в итоге сами на свои же грабли…

Польша, Нидерланды, Франция. Там на этой неделе было фермерское восстание. На улицах Тулузы жгли навоз, но пока что не для согрева, а в знак протеста. Аграриев не устраивают ограничения экологической политики Евросоюза.

Когда холодно и голодно, уже и не до экозаконов - решили и в Берлине. В немецком Лютцерате планируют построить новую угольную шахту, уничтожив при этом целую деревню. Но экоактивисты, видимо, еще не поняли, что Россия им больше не дешевая бензоколонка и газопровод для Европы - придется согреваться и своими силами, подкоптив безоблачное европейское небо. А зеленая политика - прямой путь замерзнуть и окончательно погубить производства. Поэтому многих среди тысяч протестующих активистов во главе с той самой Гретой Тунберг, которые перекрывали железнодорожные пути для перевозки угля, немецкая полиция повязала без лишних демократических реверансов, что странно, ведь Евросоюз поощряет железнодорожные диверсии. Или это только на территории Беларуси они спонсируют диверсантов, а у себя арестовывают?





Или вот немецкие протестующие требуют починить "Северный поток". А как тут не протестовать? Германия-то снова бьет рекорды. В 2022-м инфляция достигла рекордного значения. Но что же будет дальше, если учесть, что Евросоюз на неделе перевел Украине первый транш на 3 млрд евро в рамках программы кредитной помощи на 2023-й? Всего за этот год Евросоюз выплатит 18 млрд евро. Лихо славяне дань собирают с англосаксов.

Короче говоря, я лично жду новых европейских рекордов по росту инфляции, ну и когда уже правительству Евросоюза вручат медаль Иуды на фоне такого предательства собственных народов.

Две трети мирового населения поддерживают Россию вопреки пропаганде и заявлениям Запада о ее изоляции. Меня шокирует то, как врет международная пресса. Видимо, наши правители не понимают, что в союзе с Россией Европа приобрела бы большую мощь. Весь континент - от Атлантики и до Урала - был бы автономным. Сейчас же почему-то ближайшим европейским партнером считается страна из другого полушария, которой вообще все равно на наши проблемы. Они просто зарабатывают на нас. Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля

Вообще до жителей Евросоюза постепенно начинает доходить, что поставки оружия Киеву и спонсирование киевского кровавого режима - это и есть участие в войне и ее разжигание, а платить за это простым жителям ЕС. И вот во Франции на фоне протестов против пенсионной реформы, кризиса и дороговизны жизни, а также забастовки нефтяников звучат призывы выйти из Евросоюза под страхом начала полномасштабной третьей мировой войны.

Активисты в Нью-Йорке вышли на антивоенную акцию протеста - "Остановите военную машину НАТО"

В США требуют немедленно прекратить финансирование войны и "остановить военную машину НАТО". Американцев легко можно понять: они просят перераспределить средства для кровавого киевского режима на социальные услуги внутри своей страны - такие, как образование и жилье.

Когда сравнения начинаются, для многих кажется, что все так безоблачно и хорошо. На самом деле нет. Те, кто в YouTube рассказывают, они понимают, что совершили глупости, и себя и других стараются убедить, что, мол, все хорошо. Стив Самарин, политолог (США)

Требования американских протестующих очень понятны тем же британцам. Более 4 тысяч британских физиотерапевтов проводят этой зимой забастовку и грозятся продолжать пикеты, если правительство так и не поднимет им зарплату. В Брюсселе вообще 15 тысяч человек устроили манифестацию против высоких цен на энергию. Требования: увеличить зарплаты, чтобы компенсировать высокий уровень инфляции. Акция привела к серьезным перебоям в работе общественного транспорта. В Италии тоже на днях прошла забастовка, и снова недовольство вызвано растущими счетами за коммунальные услуги.