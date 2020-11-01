Европу ждут новые ограничения

Тем временем страны Евросоюза продолжают вводить локдауны. С 4 ноября карантин объявлен на большей части Португалии, а именно в районах, в которых фиксируется более 240 случаев на 100 тысяч населения в последние недели. Жителям будет запрещено покидать дома без необходимости. Все магазины обязаны закрываться в 10 вечера. Вслед за Португалией с 5 ноября на карантин уходит Великобритания. Там общее количество зараженных уже превысило миллион человек. На следующей неделе в стране закрываются все магазины, кроме самых необходимых. В отличие от весеннего карантина, школы и университеты не прекращают работу. Завтра серьезные ограничения начнут действовать на территориях Бельгии и Австрии. Всего заболевших коронавирусом в мире уже более 46 миллионов.