Европы на переговорах в Абу-Даби не будет - решение принято

В Абу-Даби 10 ноября начнутся переговоры российской и украинской делегаций, посредником на которых выступают США.

Вашингтон возлагает на эти консультации большие надежды: Трамп уже заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта, при этом границы Украины могут поменять конфигурацию. О содержании переговоров в Абу-Даби известно немногое - стороны лишь концептуально формулируют свои цели

Глава МИД РФ Сергей Лавров

"Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российскую делегацию в Абу-Даби возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую - экс-глава Совбеза Рустем Умеров. Противоречивая информация поступает о возможном участии в переговорах европейцев: возможно, какие-то представители Франции, Германии или Брюсселя в Абу-Даби приедут.

Однако присутствовать они там будут лишь в качестве наблюдателей и в самих консультациях участия не примут. Европу ситуация беспокоит - ведь судьба мира в Старом Свете станет обсуждаться без представителей ЕС, который считает себя доминирующей в Европе силой.