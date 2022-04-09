Евросанкции ставят под удар Пасху в Литве

Один из порталов, который специализируется на выборе лучших ценовых предложений, посчитал, что главный атрибут пасхального стола - яйца - за год подорожал более чем на 30 центов. Вырос в стоимости и весь остальной стол в среднем на 30-40 %. Глава портала предупреждает, что в Литве может начаться дефицит масла, зерна и овощей.