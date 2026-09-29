Евросоюз намерен продолжать тренировочную миссию для ВСУ

ЕС продлил до 2028 года мандат своей военно-тренировочной миссии для Украины. Об этом заявила Кая Каллас по итогам встречи европейских министров обороны. Страны блока намерены восстановить и модернизировать 2 учебных центра непосредственно на территории Украины, чтобы оптимизировать и ускорить процесс подготовки.

Также в Киеве будет создан координационный центр по изучению опыта боевых действий в Украине, который будут использовать при обучении новых военных. Средства на реализацию военно-тренировочной миссии выделили Германия, Нидерланды, Дания, Ирландия и Люксембург.