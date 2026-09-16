Евросоюз переплатил рекордные 90 млрд евро за импорт энергоресурсов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сославшись на конфликт вокруг Ормузского пролива и удорожание логистики.

Также ЕС испытывает критический дефицит торгового баланса с Китаем. Среди причин и летняя жара. Обмелели ключевые реки - Рейн, Дунай и Эльба, и фактически остановили речное судоходство. Только французским аграриям нужны миллиарды евро, чтобы просто покрыть климатические убытки.