Евросоюз покупает суверенитет Армении за 52 млн евро

Суверенитет Армении уходит с молотка? Урсула фон дер Ляйен лично приехала в Ереван, чтобы зачитать условия сделки на 52 млн евро. Официально сделка называется "пакетная помощь". Неофициальное название - "ответ на экономическое давление Москвы". Главное условие получения денег - полный разворот армянской экономики на Запад.

Миллионы пойдут не на развитие реального сектора экономики, а на переформатирование торговых потоков, а также на создание экспортного агентства, ориентированного на ЕС, и поддержку приграничных общин.

Еще одна морковка от Брюссела - доступ на европейский рынок. Фон дер Ляйен пообещала обнулить пошлины для 80 % армянского экспорта.

Это, по ее словам, "откроет двери Европы для почти 99 % свежей сельхозпродукции Армении - овощей, фруктов и товаров растительного происхождения, которые до этого экспортировались в Россию".

Условие одно: никакой двойной игры, выбор сделан - и он окончательный.

Кстати, 34 млн евро уже перечислены, оставшиеся 18 млн уйдут в ближайшее время. Полная цена за смену геополитической ориентации составляет 288 млн евро.

Урсула Фон Дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Я знаю, что Армения по-прежнему испытывает значительное экономическое давление со стороны России. Фактически это не что иное, как экономическое принуждение. Но будьте уверены, когда давление на наших партнеров усиливается, Европейский союз активизируется. Во-первых, вы скоро получите дополнительные 18 млн евро для укрепления и диверсификации вашей торговли. Во-вторых, мы представляем предложение о так называемых автономных торговых мерах - 80 % вашей торговли с нами теперь будут беспошлинными. Благодаря этому мы сможем перенаправить продукцию, которая в настоящее время по-прежнему сильно зависит от российского рынка, на единый рынок Европейского союза".

Ереван встретил Урсулу фон дер Ляйен с ее обещаниями светлого европейского будущего неоднозначно. Возмущенные распродажей суверенитета армяне вышли с плакатами: "Фон дер Ляйен - спонсор диктатуры". Они даже перекрыли центральную улицу, не давая делегации проехать к месту подписания соглашения.