Разногласия между странами Евросоюза по бюджетному плану на ближайшие 7 лет достигли беспрецедентных масштабов. По заявлению главы Европарламента, на саммите в Брюсселе вспыхнул острый конфликт интересов. Ряд государств во главе с Германией заблокировали проект бюджета объемом более 1,7 трлн евро, потребовав сократить его как минимум на 140 млрд.

Крупные страны-доноры больше не хотят платить за других. В то же время страны - получатели дотаций, включая Прибалтику, наоборот, требуют расширить финансирование логистических и военных программ альянса.

Евросоюз столкнулся с ситуацией, когда аппетиты растут, а средств на их покрытие у европейских столиц просто нет.