Евросоюз столкнулся с критическим дефицитом газа: запасы на рекордно низком уровне
Автор:Редакция news.by
Газовые хранилища Евросоюза наполовину пусты, а до начала отопительного сезона - меньше двух месяцев. По данным профильных ресурсов, резервуары заполнены всего на 58 %, это абсолютный минимум за последние 15 лет.
При этом в некоторых странах ситуация еще драматичнее: в Германии хранилища заполнены менее чем на 50 %, в Нидерландах - менее чем на 40 %. Из-за аномальной жары и обмеления рек странам ЕС пришлось увеличить сжигание газа для выработки электроэнергии - во Франции показатель подскочил на 155 %.
Ситуацию усугубляет ближневосточный конфликт, он перекрыл каналы поставок сжиженного газа и взвинтил цены.