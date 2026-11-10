Евросоюз впервые официально разместит военную миссию на территории Украины

Евросоюз впервые официально разместит военную миссию на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.



Брюссель объясняет этот шаг необходимостью прямой координации с командованием ВСУ. Кроме того, мандат самой тренировочной миссии продлен до ноября 2028 года с выделением бюджета в 300 млн евро.

В расширенные полномочия структуры вошли анализ боевого опыта и модернизация системы подготовки кадров для ВСУ. В рамках миссии Евросоюз сохранит координацию с Великобританией, Канадой, Норвегией и США, а также продолжит взаимодействие со структурами НАТО.