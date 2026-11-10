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Евросоюз впервые официально разместит военную миссию на территории Украины

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Евросоюз впервые официально разместит военную миссию на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Брюссель объясняет этот шаг необходимостью прямой координации с командованием ВСУ. Кроме того, мандат самой тренировочной миссии продлен до ноября 2028 года с выделением бюджета в 300 млн евро.

В расширенные полномочия структуры вошли анализ боевого опыта и модернизация системы подготовки кадров для ВСУ. В рамках миссии Евросоюз сохранит координацию с Великобританией, Канадой, Норвегией и США, а также продолжит взаимодействие со структурами НАТО.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

ЕвропаУкраина

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