Евросоюз будет бороться с террористическим контентом в интернете

Европейский союз решил бороться с распространением террористического контента в интернете. Краткое описание нового постановления опубликовала пресс-служба законодательного органа ЕС.



"Компетентные органы в государствах - членах ЕС будут иметь право отдавать распоряжения поставщикам услуг, требуя от них удаления террористического контента или отключения доступа к нему во всех государствах-членах ЕС. Затем интернет-платформы должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа".



Правило будет применимо ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории Союза, вне зависимости от того, находится ли их штаб-квартира в одной из стран - членов ЕС или нет. В постановлении также содержится определение того, что следует считать террористическим контентом. Прописан механизм правовой защиты пользователей, чей контент был удален, и поставщиков услуг, которые могут подать жалобу.



