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Евросоюз будет осуществлять самоуничтожение и саморазорение за свой собственный счет
Конфликт на Ближнем Востоке потеснил с мировой повестки Украину, однако слабые попытки некоторых стран в помощи все же есть. Правительство Дании объявило, что передаст Киеву военной техники на полмиллиарда евро. Пытается поддержать Незалежную и Вашингтон. США выделяют 150 млн долларов: в состав пакета войдут системы ПВО и противотанковые вооружения. Однако проблема утверждения Конгрессом новых ассигнований на военные поставки Киеву остается неразрешенной: новый спикер нижней палаты является категорическим противником подобных трат, так же как остальные республиканцы.
"Вашингтон Пост" сообщает, что Белый дом нашел выход из положения: тяжесть расходов на украинский конфликт Штаты готовы перевалить на плечи европейских партнеров. Уже минувшим летом американцы обеспечивали только половину поставок и расходов. К 2025-му их участие снизится до 10%, а на Европу же придутся все остальные почти 90% трат. Таким образом, Евросоюз будет осуществлять самоуничтожение и саморазорение за свой собственный счет. Впрочем, "Вашингтон Пост", конечно, называет это расходами на защиту демократических ценностей.
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