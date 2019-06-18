Евросоюз грозит приостановить безвиз для отдельных стран

Как заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос, меры противодействия могут коснуться Западных Балкан и Латинской Америки. Причина - резкий рост количества соискателей убежища из государств этих регионов. Только за четыре месяца этого года ходатайство о предоставлении приюта впервые подали более двухсот тысяч человек.