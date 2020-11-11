ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Евросоюз может ужесточить правила пребывания в своих странах мигрантов

Франция, Австрия иГермания выступили с предложением изменить требования к прибывающим гостям: они должны будутвыучить язык принимающей стороны и интегрировать своих детей в европейскоеобщество. Такие меры в первую очередь вызваны растущим напряжением среди общини коренного населения ЕС после серии террористических актов, совершенныхмусульманами-иммигрантами. Тем временем Еврокомиссия готовится представитьновую программу по борьбе с терроризмом

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все