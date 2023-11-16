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Евросоюз накажет Польшу

За невыполнение законодательства ЕС Евросоюз накажет Польшу. Речь о десятидневном протесте на трех погранпунктах. Польские дальнобойщики перекрыли подъездные пути ипропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного ивоенного назначения. Остальные грузовики проходят поодному вчас. По этой причине тысячи украинских машин не могут въехать на территорию Европейского союза.

Представители Еврокомиссии считают, что "польские власти неделают все возможное, чтобы решить проблему иположить конец протестам польских перевозчиков".

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