К вечеру 7 марта в Украине резко активизировались боевые действия в окрестностях Мариуполя, Харькова, а также в Донбассе. Российские войска продолжают зачистку занятых населенных пунктов: под их контроль перешла большая часть Мариуполя.

Мирное население используется украинской армией и боевиками их добровольческих батальонов в качестве живого щита.

Есть немало доказательств того, что мирных горожан используют в качестве заложников: например, кадры того, как из жилой застройки Мариуполя украинские военные ведут бесперебойный обстрел наступающих российских частей. К вечеру поступила информация, что российская армия взяла город Изюм, который открывает прямую дорогу к центру Харькова. В ходе боев разгромлена 81-я десантная бригада ВСУ, что открыло путь стремительному наступлению. На протяжении сегодняшнего дня продолжались ожесточенные столкновения украинской армии с народными милициями ЛНР и ДНР: у ВСУ удалось отбить 9 населенных пунктов. К настоящему моменту в ходе спецоперации российской армией уничтожено более 2 300 украинских военных объектов. Потери ВСУ составили 13 тысяч человек, из них 800 пленными.

Тем временем Евросоюз намерен в ближайшее время рассмотреть заявку Украины на вступление. Помимо сторонников есть у этой идеи и противники - например, ФРГ и Нидерланды.