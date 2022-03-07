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Евросоюз намерен в ближайшее время рассмотреть заявку Украины на вступление
К вечеру 7 марта в Украине резко активизировались боевые действия в окрестностях Мариуполя, Харькова, а также в Донбассе. Российские войска продолжают зачистку занятых населенных пунктов: под их контроль перешла большая часть Мариуполя.
Мирное население используется украинской армией и боевиками их добровольческих батальонов в качестве живого щита.
Есть немало доказательств того, что мирных горожан используют в качестве заложников: например, кадры того, как из жилой застройки Мариуполя украинские военные ведут бесперебойный обстрел наступающих российских частей. К вечеру поступила информация, что российская армия взяла город Изюм, который открывает прямую дорогу к центру Харькова. В ходе боев разгромлена 81-я десантная бригада ВСУ, что открыло путь стремительному наступлению. На протяжении сегодняшнего дня продолжались ожесточенные столкновения украинской армии с народными милициями ЛНР и ДНР: у ВСУ удалось отбить 9 населенных пунктов. К настоящему моменту в ходе спецоперации российской армией уничтожено более 2 300 украинских военных объектов. Потери ВСУ составили 13 тысяч человек, из них 800 пленными.
Тем временем Евросоюз намерен в ближайшее время рассмотреть заявку Украины на вступление. Помимо сторонников есть у этой идеи и противники - например, ФРГ и Нидерланды.
Однако точный прогноз на этот счет дать сложно: в Европе воцарился настоящий психоз - например, грузовик попытался протаранить ворота российского посольства в Дублине. Заявлено, что это случайность, однако прицельность попадания заставляет в этом усомниться.
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