И хочется, и колется. Евросоюз не может отказаться от российских энергоносителей, как бы ни хотелось некоторым политикам получить одобрительный кивок из Вашингтона за ожесточенное противостояние с Москвой. Вместо эмбарго евродепутаты продумывают вариант введения пошлин. Запрет на ввоз российской нефти в ЕС привел бы к очередному витку инфляции, росту общемировых цен на черное золото и увеличению прибыли Москвы.



При введении пошлинстоимость товаров все равно растет, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортере. Старая тактика - обогащение Европы за счет других стран - действует и по сей день.