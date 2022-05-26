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Евросоюз не может отказаться от российских энергоносителей
И хочется, и колется. Евросоюз не может отказаться от российских энергоносителей, как бы ни хотелось некоторым политикам получить одобрительный кивок из Вашингтона за ожесточенное противостояние с Москвой. Вместо эмбарго евродепутаты продумывают вариант введения пошлин. Запрет на ввоз российской нефти в ЕС привел бы к очередному витку инфляции, росту общемировых цен на черное золото и увеличению прибыли Москвы.
При введении пошлинстоимость товаров все равно растет, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортере. Старая тактика - обогащение Европы за счет других стран - действует и по сей день.
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