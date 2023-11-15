Евросоюз не может отыскать миллион снарядов для Украины

Плачевное состояние оборонной промышленности. Евросоюз не в силах обеспечить обещанные Украине поставки снарядов в количестве одного миллиона штук. По этой причине ВСУ предлагают передать боеприпасы, которые планировались на экспорт. Процедура пока не определена. Обязательства по поставкам снарядов за рубеж зафиксированы в контрактах, которые расторгнуть можно лишь заплатив неустойку. Руководство Евросоюза не видит другого выхода из ситуации - резко нарастить собственное производство боеприпасов невозможно, Штаты помощь Украине сокращают. В силу этого у ВСУ может возникнуть дефицит снарядов большого калибра уже в ближайшее время.