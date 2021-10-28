Евросоюз не намерен помогать Молдове в газовом вопросе

Молдове договориться с "Газпромом" не удалось: прежний контракт не продлен, а новый не подписан. Евросоюз в лице своего главного дипломата поспешил откреститься. Брюссель не намерен компенсировать Кишиневупотери от высокой цены на газ, - заявил Жозеп Боррель. Компенсации Кишиневу от ЕС за разницу между старой и новой ценой газа также не будет. А обещанные Молдове 60 миллионов евро помощи от Еврокомиссии проблему не решат.