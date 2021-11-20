Евросоюз не в силах справиться с потоками беженцев

Почему Европа озаботилась миграционным вопросом именно на восточном рубеже, когда потоки беженцев идут и по другим направлениям, причем еще более масштабно? На этой неделе на границе Боснии и Хорватии разразился скандал. Полторы тысячи мигрантов, в том числе беременные женщины и дети, заявили миру, что Брюссель о них просто "забыл". Пока Евросоюз решал геополитические вопросы на Востоке, хорватские пограничники применяли против них дубинки и щиты. Спать они были вынуждены на холодной земле.