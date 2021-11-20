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Евросоюз не в силах справиться с потоками беженцев

Почему Европа озаботилась миграционным вопросом именно на восточном рубеже, когда потоки беженцев идут и по другим направлениям, причем еще более масштабно? На этой неделе на границе Боснии и Хорватии разразился скандал. Полторы тысячи мигрантов, в том числе беременные женщины и дети, заявили миру, что Брюссель о них просто "забыл". Пока Евросоюз решал геополитические вопросы на Востоке, хорватские пограничники применяли против них дубинки и щиты. Спать они были вынуждены на холодной земле.

Не утихает миграционный вопрос в Ла-Манше. За последние сутки с территории Евросоюза в Великобританию перебрались более тысячи нелегалов. Очередной рекорд последних дней. Франция ловит лодки с мигрантами спустя рукава. Зато учить другие страны, на пару с Брюсселем, Париж всегда в первых рядах.

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