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Евросоюз одобрил соглашение о выходе Великобритании из альянса

Об этом по итогам внеочередного саммита сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Теперь документ должен утвердить парламент Британии. Согласно договоренностям, останется взаимный доступ к рынкам. Еще два года во время переходного периода Лондон должен исполнять все обязательства, которые реализовывал в составе ЕС, и платить взносы в бюджет. Однако право принимать какие-либо решения в альянсе королевство теряет.

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