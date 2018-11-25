Евросоюз одобрил соглашение о выходе Великобритании из альянса

Об этом по итогам внеочередного саммита сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Теперь документ должен утвердить парламент Британии. Согласно договоренностям, останется взаимный доступ к рынкам. Еще два года во время переходного периода Лондон должен исполнять все обязательства, которые реализовывал в составе ЕС, и платить взносы в бюджет. Однако право принимать какие-либо решения в альянсе королевство теряет.