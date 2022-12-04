Евросоюз опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

Страны Европейского союза, наконец-то, договорились о введении потолка цен на нефть из России - 60 долларов за баррель. Правда, для президента Украины такое решение стало очередной "здрадой" - цены уж слишком высоки. По его словам, решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение нельзя назвать серьезным. В Венгрии же, наоборот, рады маленькой, но победе. Глава МИД страны заявил, что по итогам долгих переговоров Будапешт добился освобождения от необходимости применения потолка цен на поставки российской нефти. А постпред России при международных организациях в Вене заявил, что Европа должна быть готова к тому, что с этого года будет жить без российского ископаемого. И, по его мнению, совсем скоро ЕС обвинит Кремль в использовании нефти в качестве оружия.