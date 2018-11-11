Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании по таможенным соглашениям

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники. Газета отмечает, что ЕС отказался от идеи Терезы Мэй создать независимый механизм по разрешению проблемы выхода Британии из временного таможенного соглашения. Источники издания добавили, что четыре британских министра, которые выступают против Brexit, находятся на грани отставки. Напомним, Великобритания должна выйти из ЕС в марте следующего года.