Евросоюз открывает границы для граждан 14 стран

С 1 июля Евросоюз открывает свои границы для приезжих из 14 стран планеты. Этот список рекомендательный. Вероятно, к ним в ближайшие дни добавят Китай. Остальные туристы пока в ожидании. В том числе и в США. Ежегодно около 15 миллионов американцев посещают Старый Свет, а 10 миллионов граждан ЕС отправляются в Штаты. Взаимно закрытые границы наносят колоссальный ущерб экономикам обеих сторон. Туризм, например, формирует 13 процентов ВВП Италии. Список разрешенных стран будет обновляться каждые две недели вслед за изменением эпидемиологической ситуации.