ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Евросоюз отменит анонсированные пошлины на товары из США, если Вашингтон откажется от мартовских тарифов

Евросоюз отменит анонсированные пошлины на товары из США в том случае, если Вашингтон откажется от тарифов, утвержденных в марте. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии. Напомним, сегодня стало известно, что ЕС вводит ответные меры на налог США на сталь и алюминий. Пошлины на сумму 2,8 миллиарда евро коснутся американских изделий из стальной, алюминиевой продукции и сельхозтоваров. Эти меры будут введены с 22 июня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все