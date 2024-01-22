Евросоюз планирует создать новый фонд военной помощи Украине, который покроет расходы стран-донаторов

Чиновники ЕС, как ужи на сковородке, пытаются выкрутиться из тупиковой ситуации в Украине. И все для того, чтобы не расстраивать своих хозяев из Вашингтона.

Евросоюз готовится создать отдельный фонд военной помощи Киеву на 20 млрд евро. Звучит внушительно. Но по факту это очередной грабеж европейцев. Деньги Украина не получит, пишет Wall Street Journal. Фонд будет "компенсировать" расходы на закупки вооружений для Киева. У кого они будут закупать оружие? Вопрос риторический. Более того, новый фонд будут ежегодно пополнять на 5 млрд евро. Но и тут неувязочка. Против планов воинствующих англосаксов могут по традиции выступить Венгрия и Словакия.