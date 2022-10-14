Евросоюз планирует выделить Киеву очередной транш военной помощи на 500 млн евро

Между тем "Евросоюз планирует выделить Киеву очередной транш военной помощи на 500 миллионов евро", - сообщил высокопоставленный источник в Брюсселе. Официально решение примут в понедельник на заседании глав МИД ЕС в Люксембурге. С учетом новой порции в общей сложности на войну против России с украинского плацдарма Евросоюз направил уже свыше трех миллиардов евро. На очереди еще 5 миллиардов тремя траншами. Но согласовать четкий график выплат у руководств стран ЕС пока не получается.