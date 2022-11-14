Евросоюз подготовит около 15 тысяч солдат ВСУ для украинской армии

У нас будет Совет по иностранным делам, а завтра - Совет по обороне. Но оба они будут связаны с Украиной. Важное решение - начало тренировочной миссии для украинской армии. Как вы знаете, мы обсуждали и приняли решение в рекордно короткие сроки.

Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам