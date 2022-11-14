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Евросоюз подготовит около 15 тысяч солдат ВСУ для украинской армии
Европейские военные подготовят порядка 15 тысяч вэсэушников для войны с Россией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
У нас будет Совет по иностранным делам, а завтра - Совет по обороне. Но оба они будут связаны с Украиной. Важное решение - начало тренировочной миссии для украинской армии. Как вы знаете, мы обсуждали и приняли решение в рекордно короткие сроки.
Ожидается, что программа тренировок начнет функционировать через пару недель в Польше.
Фото:pixabay.com
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