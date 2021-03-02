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Евросоюз представит проект "зеленых паспортов"

Проект электронных "зеленых паспортов" готовится представить Еврокомиссия. В документах будет информация о сделанных прививках, тестировании или об антителах в случае перенесенной болезни. Паспорта в первую очередь должны помочь туристической отрасли. Путешественники получат возможность перемещаться по территории ЕС и за его пределами. В Еврокомиссии обещают: содержащаяся в "зеленом паспорте" информация будет строго конфиденциальной.


Тем временем наихудшая ситуация с распространением COVID сложилась в Бразилии. За последние 30 дней от инфекции там в среднем умирает 1000 человек в сутки. Представители здравоохранения направили властям письмо, в котором предлагают заблокировать города, где нет койко-мест для интенсивной терапии, и ввести ночной комендантский час.

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