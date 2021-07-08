Евросоюз пригрозил Будапешту санкциями

В Венгрии сегодня вступает в силу нашумевший закон против пропаганды ЛГБТ детям. Евросоюз окрестил документ гомофобным и пригрозил Будапешту санкциями. Впрочем, правительство страны это не испугало. Среди прочего документ предусматривает запрет дискуссий на школьных уроках на тему сексуальной ориентации и смены пола. Европарламент призывает возбудить против Венгрии судебный иск и приостановить финансирование, если страна не отменит закон.