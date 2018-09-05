Евросоюз сегодня продлит на полгода индивидуальные санкции против России

Ограничительные меры, введенные четыре года назад, касаются полторы сотни граждан. Им запрещен въезд в страны Содружества и ведение там бизнеса, а активы этих граждан на территории ЕС заморожены. Сегодняшнее заседание послов стран ЕС по сути будет носить формальный характер. Решение о продлении санкций в отношении ряда российских граждан и организаций было принято дипломатами еще позавчера. Осталось его лишь официально утвердить.