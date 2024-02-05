3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Евросоюз снова выкинул 50 млрд евро на ветер
Решение 27 лидеров европейских стран о спонсировании Киева на 50 млрд евро на саммите в Брюсселе в массах резонирует негодованием. Глава самой популярной партии Австрии, представленной к тому же в Европарламенте, констатирует: "все понимают, что Украина - одна из самых коррумпированных стран Европы, а украинские олигархи могут попросту присвоить средства Евросоюза себе". Интересно смогут ли изменить военную истерию Запада, навязанную Вашингтоном, здравые аргументы?
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов