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Евросоюз снова выкинул 50 млрд евро на ветер

Решение 27 лидеров европейских стран о спонсировании Киева на 50 млрд евро на саммите в Брюсселе в массах резонирует негодованием. Глава самой популярной партии Австрии, представленной к тому же в Европарламенте, констатирует: "все понимают, что Украина - одна из самых коррумпированных стран Европы, а украинские олигархи могут попросту присвоить средства Евросоюза себе". Интересно смогут ли изменить военную истерию Запада, навязанную Вашингтоном, здравые аргументы?

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