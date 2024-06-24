Громкий скандал вокруг крупнейшего инфраструктурного проекта Прибалтики. Евросоюз собирается остановить строительство железной дороги Rail Baltica, а также потребовать возврата уже выделенных на нее средств. Предполагалось, что полотно европейских стандартов соединит столицы Эстонии, Латвии и Литвы с Западной Европой. При этом колея российской ширины, которая проложена полтора столетия назад, будет разобрана и списана в утиль. В процессе разработки проекта аппетиты голодных прибалтийских республик росли. На сегодня Rail Baltica оценивается в 23 млрд евро вместо первоначальных 5. Щедрость ЕС оказалась небезграничной, деньги, частично потраченные, Брюссель готовится потребовать назад. Прибалты же, скрепя сердце и скрипя зубами, продолжат пользоваться российской колеей.

