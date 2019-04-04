Евросоюз сохранит безвизовый режим с Великобританией после Брексита

Но только после аналогичного шага со стороны Соединенного Королевства. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на решение Европарламента. Таким образом даже в случае нерегулируемого Брексита британцы смогут посещать страны Евросоюза каждые 180 дней на срок до 90 дней без визы. Правда, без права на работу. Новый закон вступит в силу после того, как его утвердит Совет министров ЕС.