ЕС усилил защиту прав потребителей в цифровой экономике. Цель - борьба против мошенников и онлайн-обманщиков

Евросоюз усилил защиту прав потребителей в цифровой экономике. Штрафы за невыполнение новых правил в интернете могут составлять не менее 4 % от годового оборота компаний-нарушителей. Задача усилить борьбу против "мошенников и онлайн-обманщиков". Еврокомиссия призывает страны ЕС принять новые правила без промедления. На это отведен срок до двух лет. Среди основных предписаний - запрет продавцам использовать боты для оптовой покупки билетов на концерты или спортивные мероприятия с целью перепродажи по завышенной цене, или размещение на сайтах ложных отзывов потребителей.