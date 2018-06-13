Евросоюз усилит Шенгенскую информационную систему

Это позволит пограничникам лучше контролировать трансфер граждан через границы ЕС. Новые правила укрепят борьбу с терроризмом и управление миграцией. Уже запущена автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев. Кроме того, в нее будут включены приметы выходцев из третьих стран, которым запрещен въезд в Евросоюз.