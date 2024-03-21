Евросоюз утратил бизнес-привлекательность, так считает большинство немецких предпринимателей

ЕС потерял привлекательность как место для ведения бизнеса. Так считает большинство немецких предпринимателей согласно опросу Торгово-промышленной палаты Германии, сообщает агентство Bloomberg. Около 56 % из 3 тыс. опрошенных немецких фирм сообщили, что конкурентоспособность Евросоюза как места ведения бизнеса ухудшилась за последние 5 лет и только 7 % видят улучшение. Отмечается, что производственные компании особенно недовольны экономическими условиями. Их представители пожаловались на рост зарплат сотрудников из-за высоких цен на энергоносители, а также "чрезмерную бюрократию и торговые барьеры".