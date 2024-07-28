Издание Financial Times сообщает, что Евросоюз вводит для своих дипломатов режим жесткой экономии. В текущем году перерасход средств на представительские и внешнеполитические нужды уже составил 45 миллионов евро. По этой причине решено урезать бюджеты 145 зарубежных представительств ЕС.