3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи
ЕС выделил Украине очередной транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи на поддержку страны и ремонт инфраструктуры. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.
"Сегодня мы заплатили еще €1,5 млрд, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру", - написала она в Twitter.
Как пояснил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, таким образом, ЕС предоставил Киеву €10,5 млрд в текущем году. По его словам, Украина "делает хороший прогресс в реализации условий" предоставления макрофинансовой помощи: укрепляет верховенство закона, повышает энергетическую эффективность и улучшает инвестиционный климат.
Евросоюз пообещал Украине программу макрофинансовой помощи за 2023 год в размере €18 млрд.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей