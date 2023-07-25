Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи

ЕС выделил Украине очередной транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи на поддержку страны и ремонт инфраструктуры. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

"Сегодня мы заплатили еще €1,5 млрд, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру", - написала она в Twitter.

Как пояснил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, таким образом, ЕС предоставил Киеву €10,5 млрд в текущем году. По его словам, Украина "делает хороший прогресс в реализации условий" предоставления макрофинансовой помощи: укрепляет верховенство закона, повышает энергетическую эффективность и улучшает инвестиционный климат.

Евросоюз пообещал Украине программу макрофинансовой помощи за 2023 год в размере €18 млрд.