Евросоюз выделит 25 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз выделит 25 миллиардов евро на борьбу с экономическими последствиями эпидемии коронавируса - об этом договорились 27 глав государств и правительств ЕС. А Еврокомиссия из собственных средств выделит семь с половиной миллиардов евро на помощь странам, наиболее пострадавшим от распространения вируса, - Италии, Франции и Германии.

Тем временем во всем мире замечена положительная динамика: число вылечившихся от коронавируса превысило 65 000 человек. В Китае почти 80 процентов пациентов выписано из больниц. В городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19, ключевые предприятия уже начали восстанавливать работу. Также возобновятся пассажирские перевозки в городах районов провинции Хубэй с низким и средним эпидемическим риском.