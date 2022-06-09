Евросоюз вынуждает граждан пересесть на электромобили

Пересесть на электрокары вынуждают своих граждан еврочиновники. Так, жителям ЕС запретят покупать автомобили с двигателем внутреннего сгорания уже к 2035 году. При этом, как решать проблему утилизации огромного количества существующих автомобилей, переделки инфраструктуры и роста цен на энергию, никто не уточняет. По итогу европейцев поставили перед фактом: пересесть на более дорогие электрокары или ходить пешком.