ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Евросоюз вынуждает граждан пересесть на электромобили

Пересесть на электрокары вынуждают своих граждан еврочиновники. Так, жителям ЕС запретят покупать автомобили с двигателем внутреннего сгорания уже к 2035 году. При этом, как решать проблему утилизации огромного количества существующих автомобилей, переделки инфраструктуры и роста цен на энергию, никто не уточняет. По итогу европейцев поставили перед фактом: пересесть на более дорогие электрокары или ходить пешком.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все