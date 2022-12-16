Евросоюз взялся за Илона Маска

Евросоюз грозит санкциями против Twitter. Как заявила замглавы Еврокомиссии, действия принадлежащей Маску соцсети "вызывают озабоченность". "Закон ЕС о цифровых услугах требует уважения свободы СМИ и основных прав. Илон Маск должен знать об этом. Здесь проходят красные линии. Скоро последуют санкции", - написала она в своем Twitter.

Напомним, соцсеть заблокировала аккаунты журналистов ряда ведущих изданий США. Они публиковали местоположение Маска в реальном времени. Бизнесмен заявил, что этим журналисты "фактически давали координаты для убийства". Под бан среди прочих попали корреспонденты The Washington Post, The New York Times и CNN. Интересно, а если соцсеть попадет под эти самые санкции, где же будут выражать свое крайне важное мнение еврочиновники?