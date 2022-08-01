Евросоюз ждут непростые времена - Strategic Culture

Непростые времена Евросоюзу обещает европейское аналитическое издание Strategic Culture. Это вынудит организацию резко менять стратегический курс. По мнению аналитика Мартина Джея, уже в самом скором времени груз экономических проблем заставит президента Франции Макрона и канцлера Германии Шольца выступить против жесткого антироссийского курса ЕС.



Чиновники из Брюсселя, как выяснилось, в большей степени ориентируются на Вашингтон, а об интересах Старого Света заботятся по остаточному принципу. Задачи политического выживания и сохранения суверенитета диктуют Макрону и Шольцу установление контактов с Путиным: без деэскалации кризис в Западной Европе грозит сокрушить внутреннюю стабильность крупнейших государств региона.