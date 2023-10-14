Накануне выборов в польский парламент западная пресса резко озаботилась взаимоотношениями режима Дуды-Моравецкого с Евросоюзом. Как сообщает Bloomberg, итоги электоральной кампании станут решающими в вопросах сохранения единства ЕС в поддержке Украины и приверженности Варшавы принципам Западной Европы.



По мнению автора материала, писовцы сейчас давят на экономические рычаги, чтобы сохранить власть. Если действующий режим одержит победу,Европейский союз ждут новые беды. Польский диктатор Дуда, полностью зависящий от воли Вашингтона, может пойти на обострение конфронтации с ЕС по целому ряду вопросов, включая верховенство права, иммиграцию и целевые показатели зеленой энергетики.